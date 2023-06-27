الأسهم الأوروبية ترتفع بفعل التوقعات المبشرة للاقتصاد الصيني

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب قطاع التعدين، بعد أن أدت الآمال الناجمة عن توقعات مبشرة للاقتصاد الصيني إلى ارتفاع أسعار المعادن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش منهيا سلسلة خسائر استمرت ست جلسات متتالية.

وتصدرت شركات التعدين مكاسب المؤشر ستوكس 600، إذ ارتفع مؤشر القطاع 1.4 بالمئة مع زيادة أسعار الذهب والمعادن الأخرى.

وحصل المؤشر الأوروبي على دفعة كبيرة من القطاع المالي بقيادة مكاسب شركات تركز على الصين بما في ذلك شركة التأمين برودنشال.

وتراجعت أسهم جيه.دي سبورتس 4.1 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع أعمالها في أمريكا الشمالية في يونيو.