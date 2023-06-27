بـ 20 لغة.. نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس، نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بعشرين لغة عالمية.

وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بترجمة خطبة عرفة بــ (20) لغة عالمية وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية).وبين أن المشروع يعكس جهود المملكة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع، مشيراً إلى أن "رئاسة شؤون الحرمين" قامت ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.