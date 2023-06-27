الإحصاء: 184,130 حاجًّا من الداخل.. و7 دول مستفيدة من مبادرة طريق مكة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ 1,845,045 حاجًّا، منهم 1,660,915 حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184,130 حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج لهذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 969,694 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875,351 حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 346,214 بنسبة 21 ٪، أما حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم 1,056,317 بنسبة 63.5 ٪، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 221,863 بنسبة 13.4 ٪، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 36,521 بنسبة 2.1 ٪.

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 1,593,271 حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60,813 حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6.831 حاجًّا.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة بلغ 7 دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى 242,272 حاجًّا وحاجة، وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.