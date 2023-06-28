مُفاجأة.. غطاء الوسادة أكثر قذارة من مقعد المرحاض.. لهذا السبب

كشف تقريرا عن أن غطاء الوسادة غير المغسول يأوي 3 ملايين بكتيريا بعد أسبوع واحد فقط على الاستخدام، وهو ما يزيد بنحو 17000 مرة عن متوسط مقعد المرحاض.

وتضمن التقرير بيانات نظافة المراتب والبياضات وأغطية الوسائد، بالإضافة إلى تفصيل مسببات الأمراض المحتملة الكامنة بين الملاءات، وفقاً لتقرير نشره موقع Amerisleep هذا الشهر.

وتعد المواد المسببة للحساسية والفطريات والجلد الميت من بين الجزيئات المقلقة والتي يمكن أن تجتذب عث الغبار والمخلوقات المجهرية التي تتغذى على خلايا الجلد المقشورة خلال النوم.

وحذر الخبراء من أن أغطية الوسائد، على وجه التحديد، يجب تغييرها بشكل روتيني وأكثر من مرة في الأسبوع أو في الشهر.

بدوره، قال الدكتور هادلي كينغ إن الشخص يلوث بياضات الأسرة بخلايا الجلد الميتة (حوالي 50 مليوناً يومياً)، والعرق، والمكياج، والمستحضرات، والشعر، وأي شيء آخر التقطته خلال النهار، من حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة.

وأوضح أن خلايا الجلد الميتة والعرق توفر الغذاء لعثة الغبار وتجذبها إلى سريرك وتساعدها على التكاثر.