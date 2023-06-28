ماني يكشف لأول مرة تفاصيل مشاجرته مع #ساني #بايرن_ميونخ

تحدث السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لأول مرة عن تفاصيل خلافه مع ساني زميله بالفريق.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، قال ماني: «هذه النوعية من الأمور تحدث، كنا قادرين على حل هذه المشكلة الصغيرة».

وتابع ماني: «من الجيد أحيانًا أن تحل المشاكل، ولكن ليس بهذه الطريقة، الأمر الآن خلفنا ولا نفكر فيه، وسنحاول أن نقاتل معًا لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل».

وأكمل المهاجم السنغالي: «أنا الآن في إجازة مع عائلتي، لقد كان موسمًا غاية في التعقيد، ولكن هذا طبيعي وليس بالمفاجئ لي، توقعت أن تكون الأمور هكذا».

واختتم ماني تصريحاته: «أعشق التحديات، وبايرن ميونخ بمثابة تحدٍ ضخم لي، وعلي القيام بكل ما يمكنني فعله كي أكون قادرًا على هذا التحدي».