رئيس المركزي الأمريكي لا يستبعد رفع الفائدة في اجتماعات مقبلة

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء إن من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة للبنك، مضيفا أنه لا يستبعد زيادة تكلفة الاقتراض في اجتماع تحديد السياسة المقرر عقده في نهاية يوليو تموز.

وأضاف باول في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي "لقد قطعنا شوطا طويلا" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن التوقف هذا الشهر عن الرفع جاء بهدف استيعاب تأثير دورة رفع الفائدة على الاقتصاد.

وتابع قائلا إن إجراءات السياسة النقدية المستقبلية ستكون مدفوعة بأداء الاقتصاد، مشيرا إلى أن "الشيء الوحيد الذي قررناه هو عدم رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو".