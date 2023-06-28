مشروع لزيدة رواتب الموظفين في الكويت.. أكثر من 300 ألف مستفيد

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن مشروع جديد لزيادة كبيرة في رواتب 318.964 ألف موظف بتكلفة 861.753 مليون دينار كويتي.

ووضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية مشروع "البديل الاستراتيجي للرواتب".

ويتضمن مشروع القرار تقليل الفجوة بين جدول مرتبات الكادر العام وجدول مرتبات الهيئات المستقلة والكوادر الخاصة، ويتحقق بزيادة الراتب الأساسي وفق جدول مرتبات الكادر العام المرافق للمرسوم الصادر بتاريخ 1979/04/04 في شأن نظام الخدمة المدنية بنسبة 75%، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

ويبلغ عدد المستفيدين 318.964 ألف موظف ويمثل تقريبا 90% من مجموع الكويتيين في القطاع الحكومي.

وتبلغ التكلفة المالية المترتبة على الزيادة 861.753.000 مليون دينار سنويا.

ويتضمن المشروع تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية الذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية مكافأة مالية شهرية بواقع "100" دينار لتصبح بواقع 150 دينارا.

ويبلغ عدد المستفيدين 90.176 ألف موظف، فيما تصل التكلفة المالية المترتبة على الزيادة 54.105.600 مليون دينار سنويا.