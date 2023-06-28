ولي العهد يقبل رأس مفتي المملكة.. لقطة تعكس تقدير العلماء

قبّل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رأس مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.

جاء ذلك خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، حيث استقبل الأمراء ومفتي المملكة وكبار المسؤولين والمدعوين.

واستقبل ولي العهد، أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال ولي العهد - في كلمته، إن "التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي تقومون بها، حفاظاً على أمن بلادكم، ومقدساتها، هو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها".