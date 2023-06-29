«بحوث السرطان» تعلن أشهر المحليات الصناعية في العالم «مادة مسرطنة»

كشفت وكالة "رويترز" أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان بصدد إعلان أن أحد أكثر المُحليات الصناعية شيوعا في العالم مادة مسرطنة محتملة الشهر المقبل، وهي مادة "الأسبرتام".

ويستخدم الأسبرتام في صناعة منتجات تتنوع بين مشروبات كوكاكولا الغازية منخفضة السعرات الحرارية وعلكة إكسترا وبعض مشروبات سنابل.

وكشفت مصادر أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان ستدرج للمرة الأولى تلك المادة في يوليو تموز على أنها "من المحتمل أن تكون مادة مسرطنة للبشر".

ويهدف قرار الوكالة، الذي خلصت إليه في وقت سابق من هذا الشهر بعد اجتماع لخبراء من خارج الهيئة، إلى تقييم ما إذا كانت المادة تمثل خطرا محتملا أم لا، بناء على جميع الأدلة المنشورة.