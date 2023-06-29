“الإحصاء”: معدل البطالة بين السعوديين يسجل 8.5% في الربع الأول من 2023

نشرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج «مسح القوى العاملة للربع الأول من العام الجاري 2023».

وبحسب ما جاء في هذه النتائج، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.5%، مقارنة مع 8% في الربع الرابع من 2022.

بينما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية إلى 5.1%، مقارنة مع 4.8% في الربع الرابع من 2022.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة بالنسبة للسعوديين 52.4%، لينخفض بذلك بمقدار 0.1% مقارنة بالربع الرابع من 2022.

أما معدل المشاركة في القوى العاملة بالنسبة للسكان في السعودية فبلغ 61.7%، ليرتفع بذلك 0.2% مقارنة بالربع الرابع من 2022.

وبلغ معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل 48% بالنسبة للسعوديين، و58.6% بالنسبة للسكان.