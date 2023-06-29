العراق يتحرك لإعادة ومحاكمة «حارق القرآن» في السويد

كشفت السلطات العراقية عن عزمها ملاحقة العراقي سلوان موميكا، اللاجيء العراقي في السويد، الذي صرحت له الشرطة هناك بتنظيم فعالية لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أكبر مساجد العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك لإعادته ومحاكمته في البلاد.

وأعطى رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، إذناً قضائياً باتخاذ الاجراءات القانونية بحق «موميكا»، عملاً بأحكام المادة (14) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

كما أوعز إلى رئاسة الإدعاء العام، بعد التنسيق مع محكمة تحقيق «الكرخ» الأولى، بإكمال الاجراءات القانونية لطلب إعادة اللاجيء العراقي ومحاكمته وفق القانون، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

وأقدم اللاجيء العراقي الحاصل على الجنسية السويدية، سلوان موميكا، أمس الأربعاء، وتحت حماية السلطات وأمام نحو 200 شخص مسلم، على تمزيق وحرق القرآن، وذلك أمام المسجد الرئيسي في العاصمة ستوكهولم.

وذكرت تقارير إعلامية غربية أن «موميكا» يبلغ من العمر 37 عاماً، ولجأ إلى السويد قبل عامين، وأعرب عن رأيه المعادي علانية تجاه القرآن.