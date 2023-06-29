إسرائيل.. نتنياهو يتخلى عن الجزء المثير للخلاف في التعديلات القضائية

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التخلي عن جزء أساسي من خطته المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي والتي أثارت اضطرابات داخلية لأشهر، على الرغم من أنه ما يزال يسعى إلى إجراء تغييرات في طريقة اختيار القضاة.

وقال نتنياهو في مقابلة مصورة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس: إنه لم يعد يسعى لمنح البرلمان السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا.

وعن البند المثير للجدل الذي كان سيمنح الكنيست صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا بموافقة الأغلبية، ذكر نتنياهو "استبعدته".