الكشافة تساند أمن الحرم المكي في خدمة الحجاج

جندت جمعية الكشافة العربية السعودية، عددًا من الكشافة والجوالة والقيادات الكشفية من مختلف قطاعات الجمعية لمساندة قوة أمن الحرم في عددٍ من المهام من أبرزها تنظيم الحجاج خلال الدخول للحرم المكي الشريف.

وقال نائب رئيس الجمعية المشرف العام على معسكرات الخدمة د.عبدالله الفهد: إن الجمعية تساند أمن الحرم بالإضافة إلى دخول الحجاج للحرم في عددٍ من الأماكن الأخرى المتفق عليها بين القطاعين، ومنها أهمها التنظيم في صحن المطاف والمسعى، وتقديم بعض الخدمات الإنسانية، ومنها إرشاد الحجاج التائهين، ودفع عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الفهد، أن خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود تمتد لسنوات طويلة، مكنت الكشافين من الحصول على خبرات مميزة، يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية.