أعلنت السلطات في روسيا، حجب عدة مواقع إخبارية مرتبطة بقائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوزين.

وقررت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات حجب مواقع إخبارية تنتمي إلى مجموعة باتريوت الإعلامية القريبة من قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية اليوم الجمعة، بعد تمرد مسلح فاشل.

وتمكنت روسيا بمساعدة صديقتها دولة بيلاروسيا من إفشال تمرد قوات فاغنر المسلحة وهاجمت روسيا دول الغرب على إثر استغلال هذه الحادثة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه لا يتعين على روسيا أن تشرح لأي شخص أن البلاد لم تشهد أي نوع من الاضطرابات بعد محاولة التمرد، "إذا كان لدى شخص ما في الغرب شك ، فهذه هي مشكلته".

وأضافت: "لقد جعلت التجارب دائمًا روسيا أقوى. وستكون هي نفسها هذه المرة أيضًا. علاوة على ذلك، يمكننا أن نرى أن العملية قد بدأت بالفعل.