أعمال عنف ونهب في مرسيليا جنوب فرنسا (فيديو)

شهدت مدينة مارسيليا جنوب فرنسا، أعمال عنف ونهب جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية مقتل مراهق فرنسي على يد الشرطة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يظهر تعرض إحدى المحال الكبرى في مدينة مرسيليا إلى عملية تحطيم وتكسير من قبل المحتجين، بخلاف عمليات النهب.

وقررت الشرطة الفرنسية، إخلاء ساحة الكونكورد وسط باريس من المتظاهرين الذين احتجوا على مقتل الشاب الفرنسي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إنه تقرر تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد وتعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك تحسّباً لليلة رابعة من أعمال الشغب.

وطالبت الحكومة الفرنسية من جميع السلطات المحلية وقف حركة وسائل النقل العام في وقت مبكر من مساء الجمعة في محاولة يائسة لاستعادة النظام بعد أن أضرم مثيرو الشغب النار في عدد من المباني والسيارات في ثالث ليلة من الاضطرابات.