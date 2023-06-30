بلينكن يشكر الأمير فيصل بن فرحان على دعم المملكة لبعثة بلاده الدبلوماسية خلال إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في جدة

وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشكر نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على دعم المملكة لبعثة بلاده الدبلوماسية خلال إطلاق نار قرب القنصلية العامة للولايات المتحدة في جدة.

وتمكن الأمن السعودي من قتل مسلح خلال تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية في جدة، ما أسفر الحادث عن وفاة عنصر من الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية متأثرا بجروحه، وفق بيان للسفير الأمريكي في المملكة.

وقال سفير الولايات المتحدة في المملكة، مايكل راتني، يوم الخميس، إن سفارته تتواصل مع سلطات السعودية بشأن التحقيق في الحادث.