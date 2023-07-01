ضيوف الرحمن يختتمون مناسكهم بطواف الوداع في المسجد الحرام (فيديو)

اختتم حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج لهذا العام 1444 ه، بطواف الوداع حول الكعبة المشرفة.

ونشرت فضائية "الإخبارية" على تويتر، اليوم السبت، ثالث أيام التشريق مقطعا مصورا لضيوف الرحمن وهم يختتمون مناسكهم بطواف الوداع في المسجد الحرام.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن نجاح خطة الرئاسة في استقبال حجاج بيت الله الحرام الذين أتوا لأداء طواف الوداع يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

وأشار بأن نجاح الخطة جاء تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وها هم اليوم الحجاج يؤدون طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإشرافية لكافة الإمكانات البشرية والآلية التي خصصتها الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن.