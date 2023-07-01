الأرجنتين تُسدد ديون صندوق النقد الدولي بـ”اليوان” الصيني

بادرت الأرجنتين بتسديد ديونها لصندوق النقد الدولي بـ«اليوان» الصيني.

وذكرت صحيفة «La Nación» الأرجنتينية أن الأرجنتين على خلفية مشاكلها في مجال الاحتياطيات الدولية، سددت ديونها لصندوق النقد الدولي بـ«اليوان» الصيني.

وأضافت وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «سددت الحكومة 2.7 مليار دولار باستخدام اليوان وحقوق السحب الخاصة»، مشيرة إل أن ذلك جرى اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يتوجه وفد أرجنتيني إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات بشأن سداد الديون.

وفي يونيو 2018، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين، وذلم للمساعدة في تقليص عجز الموازنة على خلفية تزايد التضخم.

وفي أكتوبر من ذلك العام، وافق الصندوق على زيادة برنامج التمويل إلى 56.3 مليار دولار، لكن في عام 2021، تم تخفيض المبلغ إلى 44 مليار دولار.