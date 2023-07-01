قدم شكره لخادم الحرمين وولي العهد.. رئيس “علماء باكستان” يهنئ السعودية على نجاح موسم الحج

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان، الأمين العام للمجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين، الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، بنجاح خطة الحج لموسم هذا العام 1444 هـ.

وقال "أشرفي" أن المملكة العربية السعودية نفذت هذه الخطة بأعلى معايير الجودة والدقة والمواصفات غير المسبوقة، سواءً كان من ناحية دقة التنظيم عالي المستوى قبل وأثناء وبعد وصول الحجاج من بلادهم، مروراً بعناصر الخطة التشغيلية ومنظومة إدارة الحشود داخل الحرمين الشريفين والمشاعر.

كما أشاد بتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة، ومنظومة وسائل النقل الحديثة والسريعة لتسهيل إنتقال الحجاج والمعتمرين والزوار وتفويجهم بين مكة والمدينة ومنى وعرفات والمشعر الحرام وفي جميع المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن.

وشدد على أن نجاح المملكة العربية السعودية خلال موسم هذا العام ليس بغريب، ولم يأتي من فراغ، فهو ثمرة من ثمرات الجهود الكبيرة والعمل المتواصل والتنسيق طوال العام بين أكثر من 45 جهة ومؤسسة وقطاع حكومي، شاركوا الإعداد والتخطيط والتنفيذ المتميز الذي شاهدناه على أرض الواقع، كما سخرت القيادة السعودية الرشيدة كافة إمكانات الدولة لتنفيذ خطتها على أكمل الوجوه.

وأشاد بنجاح موسم الحج لهذا العام 1444، وعودة أعداد الحجاج للوضع المعتاد، ليبلغ إجمالي حجاج الخارج قرابة 1,650,000 حاج من 150 جنسية، وحجاج الداخل قرابة 250,000 حاج من المواطنين والمقيمين، قدمت المملكة لهم جميعاً كعادتها أفضل الخدمات وأشملها.

وأضاف: "نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يحرص على خدمة ضيوف الرحمن، وأناب ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للإشراف المباشر على خدمة الحجاج في المشاعر المقدسة، وتعزيز أمنهم وسلامتهم، حرصاً من القيادة الرشيدة على توفير وسائل نجاح الحج وضمان سلامة الحجاج وتأمين سبل الراحة للجميع".

وأتم بقوله "مجلس علماء باكستان وعلماء وشعوب العالم الإسلامي يفتخرون بما تقوم المملكة وقيادتها وشعبها لخدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما والدفاع عن قضايا الدين، ويؤيدون جميع القرارات السعودية التي تتخذها وتعتمدها لتنظيم أعمال الحج وتسهيل رحلة الحجاج وتمكينهم من أدائهم للفريضة بكل يسر وسهولة".