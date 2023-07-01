20 مليون يورو… تقرير إسباني: النصر يقدم عرضاً مغرياً لضم ياسين بونو

قدم نادي النصر عرضاً مغرياً للتعاقد مع ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، والذي يمتد عقده مع فريقه حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "النصر قدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع ياسين بونو، لحراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن "إشبيلية لن يقبل بالتخلي عن حارس المغرب بأقل من 20 مليون يورو"، مشيرة إلى أن الحارس المغربي يحظى أيضاً باهتمام بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد.

ويضم النصر بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2025.

وخاض "بونو" مع إشبيلية 140 مباراة في كل المسابقات، تلقى خلالها 138 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة، وسجل هدفاً وحيداً.

كما قاد حارس مرمى منتخب المغرب نادي إشبيلية للتويج بلقب الدوري الأوروبي مرتين، ولعب دوراً بارزاً في الإنجاز التاريخي لـ"أسود الأطلس" ببطولة كأس العالم 2022، التي حققوا خلالها المركز الرابع.

وقاد "بونو" منتخب المغرب ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ، وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا، بعد أمريكا (1930)، وكوريا الجنوبية (2002).