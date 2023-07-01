استبعاد 119 غير صالحة للاستهلاك.. مسالخ الرياض تستقبل أكثر من 81 ألف ذبيحة في العيد

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبال المسالخ الثابتة والمتنقلة في منطقة الرياض أكثر من (81085) ذبيحة، خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1444هـ، وذلك من خلال (67) مسلخًا؛ سهّلت الوزارة الوصول إليها عن طريق الخدمات الإلكترونية التي أتاحت للمستفيدين حجز مواعيد للذبح، وحجز مواقع مؤقتة لبيع الماشية.

وأوضح مدير فرع الوزارة في منطقة الرياض، المهندس خالد الصنعاء، أن إتاحة الوزارة خدمة الحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي أسهمت بشكلٍ كبير في تنظيم وتسهيل حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين، وقللت من الزحام في أسواق الماشية.

وأشار إلى استمرار عمليات الرقابة والإشراف على تلك الأسواق طيلة أيام العيد، إلى جانب تقديم خدمات الكشف البيطري على المذبوحات، كاشفاً أن العدد الكلي للذبائح التي تم استبعادها بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك يبلغ (119) ذبيحة.

وبذل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الرياض جهوداً كبيرة خلال موسم الاضاحي الحالي، من خلال الاستعدادات المبكرة لاستقبال وتجهيز أسواق الأغنام الرئيسة والمؤقتة، والمسالخ النظامية والمتنقلة، بالإضافة إلى اعتماد مسارات تنظيمية لتقليل الزحام في الأسواق، للتسهيل على المواطنين والمقيمين، إلى جانب تهيئة الحظائر ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.