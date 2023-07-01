“اعتداء جنسي متكرر”.. تفاصيل قاسية في وفاة الطفلة لين طالب بعد طلاق والديها في لبنان

حادث بشعة شهدها لبنان يوم أمس الجمعة، وكشفت أسرارها عقب وفاة الطفلة (لين طالب - 6 سنوات) داخل منزل جدها لأمها.

وبدأ تفاصيل الحادث عقب ارتفاع درجة حرارة الطفلة قبل أن تصطحبها أمها إلى مستشفى المنية الحكومي، ورغم طلب الدكتور احتجازها في المستشفى لكنها عادت إلى المنزل لتتوفى في اليوم الثاني داخل منزل جدها.

وقالت مصادر في المستشفى إن الطفلة مصابة بفقر دم حاد نتيجة النزيف بعد تعرضها لاعتداء جنسي متكرر، وهو ما أكده تقريران من طبيبين شرعيين منفصلين.

وأكد تقرير الطب الشرعي تعرضها إلى كدمات في الوجه وتورّم في الشفتين.

وأقام أهل والد الطفلة دعوى قضائية في حقّ أهل أمها، إذ تبين أن الطفلة تقيم في منزل جدها عقب طلاق والديها، ولم يمض على فترة الإقامة سوى 8 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان أنها تتابع حادث الطفلة لين طالب، وسوف تقدم ما لديها من تقارير إلى النيابة العامة.