ما هو سعر قميص الهلال للموسم الجديد؟ (فيديو وصور)

أعلن نادي الهلال السعودي طرح قميصه للموسم الجديد 2023-2024، من خلال المتجر الرسمي الخاص بالنادي.

وكشف الهلال عبر حساباته الرسمية أن الطقمين الأساسي والاحتياطي متوفرين في متجر النادي الواقع في طريق الأمير تركي الأول بالرياض.

ويتكون القميص الأساسي للهلال، من اللون الأزرق الكامل، بينما يتكون القميص الاحتياطي من اللون الأبيض، وهما من تصميم شركة "بوما"، التي تعاقد معها النادي العاصمي لمدة 4 أعوام حتى 2027.

ويتوسط القميصان شعار مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية الراعي الرئيسي للنادي، وحمل أسفل ظهر القميص شعار شركة مشاريع الترفيه السعودية "SEVEN" راعي النادي، فيما جاء في أعلى ظهر القميص شعار بنك الرياض، الشريك الرسمي للنادي.

وتراوحت أسعار الطقم الأبيض الذي طرح على فئتين من 350 ريال إلى 440 ريال، وفقًا لعملية البيع الإلكترونية عبر تطبيق "بلو ستور".

بينما جاء الطقم الأزرق على 3 فئات بأسعار تتراوح من 165 ريال إلى 440 ريال.

جدير بالذكر أن بعثة الهلال غادرت إلى النمسا، الأحد، للدخول في معسكر خارجي يستمر لمدة 25 يوما استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق يوم 11 أغسطس المقبل.