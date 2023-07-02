100% في اختبارات القدرات والتحصيلي.. إنجاز متفرد لـ 44 طالبًا بـ «تعليم الرياض»

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أعلى نسبة تفوق بالحصول على 100٪؜ في اختباري القدرات العامة والتحصيلي على مستوى طلاب وطالبات المملكة، في إنجاز متفرّد.

جاء ذلك بعد أن وصلت نسبة الطلاب المتفوقين من تعليم الرياض إلى 41.5 ٪؜ ، في حين حصل طالبات تعليم الرياض على نسبة 34.48٪؜ وفق إحصائيات هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي أُعلنت مؤخراً.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات الذين حققوا أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيلي بمنطقة الرياض في الصف الثالث ثانوي 22 طالباً من أصل 53 طالباً على مستوى المملكة، و20 طالبة من أصل 58 طالبة على مستوى المملكة، إضافة إلى طالب من إدارة تعليم الخرج، وطالبة من إدارة تعليم الزلفي.