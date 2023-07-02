أصيب بالعمى.. فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية ينجح في إعادة البصر لحاج كيني

تمكن فريق طبي من إعادة النظر إلى حاج كيني أصيب بالعمي أثناء أداء مناسك الحج هذا العام.

وقالت وزارة الصحة، إن مركز صحة العين التابع لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، استقبل حاج كيني في العقد الخامس من عمره، مصاب بالعمى نتيجة انفصال حاد بالشبكية.

وأضافت الوزارة أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود انفصال حاد للشبكية في العين اليمنى، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا النوع من العمليات الطبية لانفصال الشبكية يقوم به المركز بشكل مستمر بفضل ما يتميز به من خبرات طبية متميزة، وكذلك تجهيزات حديثة سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطنين.