كلية الملك فهد الأمنية.. خطوات سهلة للتقديم

جاء اسم كلية الملك فهد الأمنية، ضمن الموضوعات الأكثر رواجا على محرك البحث العملاق "غوغل"، بعد فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية من خريجي 1444 هـ، الأحد.

وقررت الكلية، فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي 1444هـ للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 67، للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 10 صباحًا.

خطوات سهلة للتقديم في كلية الملك فهد الأمنية

- افتح موقع منصة أبشر للتوظيف

- اضغط على خانة "الوظائف المتاحة"

- تأكيد الموافقة على شروط التقديم

- اضغط على خانة "تقديم الطلب"

- املأ بياناتك الشخصية

- يظهر أمام المتقدم رقم الطلب المقدم ورقم الوظيفة.

- ترسل البيانات برسالة نصية على الجوال المسجل بنموذج التسجيل الأولي.

- الاحتفاظ برقم الطلب.

ما هي كلية الملك فهد الأمنية؟

كلية حكومية أمنية تتبع مباشرة لوزارة الداخلية السعودية، تأسست في 24 ديسمبر، 1935 الموافق 29 رمضان 1354.

وتقع على طريق خريص شرق الرياض وتقوم الكلية بتعليم وتدريب طلابها على الحياة الأمنية وعلى حماية أمن واستقرار البلاد.