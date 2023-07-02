النار تلتهم قصر الرئاسة في السويد بعد حرق المصحف.. حقيقة فيديو شغل الآلاف

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي، بمقطع فيديو يزعم احتراق القصر الرئاسي في السويد، بعد الجريمة العنصرية وحرق المصحف.

لكنّ هذا الزعم غير صحيح، حيث إنه لا يوجد قصر رئاسة في السّويد، أما الفيديو المتداول فهو منشور قبل أسابيع لالتهام النيران لمكتب بريد في الفلبين.

الزخم الذي حصل عليه الفيديو يأتي بعد إقدام شخص على حرق نسخة من المصحف بتصريح من الشرطة مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى 2023.

ولا يوجد قصر رئاسي في السويد، إذ لا يوجد رئيس لهذا البلد، بل ملك.

وبالبحث عن الفيديو تبين أنه منشور على مواقع التواصل في مايو 2023، ما ينفي أي صلة له بالأحداث الأخيرة.