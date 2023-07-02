ميدفيديف: لا حل وسط بين روسيا والغرب.. ونهاية العالم النووية محتملة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن الحديث عن عزلة روسيا كذبة، مشيرا إلى أن علاقات روسيا تتطور مع آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بأنشطة كبيرة وكثيرة.

وقال ميدفيديف في تصريحات اليوم الأحد، إن السلطات في روسيا أثبتت بشكل قوتها واستقرارها في مواجهة التمرد وكان الشعب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وطالب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، سلطات بلاده بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع فنلندا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا.

وشدد ميدفيديف على أن نهاية العالم النووية ليست ممكنة فحسب، بل محتملة أيضا، مؤكدا أنه من غير المرجح أن تتمكن روسيا والغرب من التوصل إلى حل وسط.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن روسيا ستظل مستعدة للبحث عن حلول وسط ومعقولة للخروج من مرحلة المواجهة الكاملة مع الغرب.