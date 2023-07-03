وفاة 3 أشخاص جراء صاعقة رعدية في جازان (فيديو)

لقى 3 أشخاص مصرعهم في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، جراء إصابتهم بصاعقة رعدية شديدة، وذلك مع الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المنطقة، وشملت أغلب المحافظات والمرتفعات الجبلية.

وكشفت بعض اللقطات لحظات نقل المتوفيين الـ 3 إلى المستشفى وسط حزن شديد من أهالي المنطقة .

وكانت صاعقة رعدية أيضًا قد ضربت في وقتٍ سابق قطيعًا من الإبل في قرى الراحة بمحافظة الحرث في منطقة جازان، وتسببت في موت الكثير من الإبل.

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.