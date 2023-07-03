جنّد عملاء لصالح روسيا.. أوكرانيا تتهم مسؤولًا أمنيًا سابقًا بالخيانة

اتهمت السلطات الأوكرانية، مسؤولا أمنيا كبيرا سابقا بالخيانة، في قضية تسلط الضوء على جهود القضاء على الجواسيس الروس من الداخل.

وأشارت قالت وكالة المخابرات المحلية في كييف، اليوم الاثنين، إلى إلقا القبض على أوليه كولينيتش، الذي كان يترأس إدارة القرم في جهاز أمن الدولة الأوكراني، في يوليو الماضي؛ لاتهامه بتجنيد عملاء آخرين موالين لروسيا بأوامر من موسكو.

وقال المحققون: إن كولينيتش كان يعمل لصالح جهاز الأمن الاتحادي الروسي وكان يشرف عليه مسؤولون أوكرانيون سابقون آخرون انشقوا إلى موسكو.

وأكد رئيس جهاز أمن الدولة فاسيل ماليوك، الذي أشرف على عملية اعتقال كولينيتش، في بيان: هذه إشارة واضحة لجميع الذين يعملون لصالح العدو ستعثر عليك إدارة أمن الدولة بالتأكيد وستجعلك ترد على ما فعلته.