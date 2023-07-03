القبض على مروجي مخدرات في الرياض وحائل.. وإحباط تهريب 160 كيلوجراما من القات

تواصل وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، حملتها الموسعة ضد تجار ومروجي المخدرات.

ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.

وتمكنت الشرطة من ضبطها وبحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية وجهاز لاسلكي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهه الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته ذخيرة حية.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.