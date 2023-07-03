لقاء سعودي بريطاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، نائبة مستشار الأمن الوطني البريطاني سارة ماكنتوش، وذلك بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى وزير الدولة للتنمية والشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية أندرو ميتشل، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي وفرص تطويرها في ضوء رؤية السعودية 2030، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما التقى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.