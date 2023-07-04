فلكية جدة: الشمس تشهد أعلى نشاط لها منذ 21 عامًا

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، إن الشمس تعيش حالياً حالة من النشاط لم تحدث منذ العام 2002، حيث كانت فيها أعداد البقع الشمسية مرتفعة كما هي الآن.

وأضافت فلكية جدة أن متوسط ​​عدد البقع الشمسية لشهر يونيو 2023 م كان (163)، وفقًا لمركز تحليل بيانات المرصد الملكي للتأثيرات الشمسية في بلجيكا، وهذا يتفوق على جميع الاشهر السابقة منذ شهر سبتمبر 2022م.

وأوضحت أنه لم يكن من المتوقع أن تكون الدورة الشمسية الـ(25) بهذه القوة،. فعندما بدأت في ديسمبر 2019م تم توقع بأنها ستكون دورة ضعيفة شبيهة بالدورة الشمسية السابقة (24)، بل ستكون واحدة من أضعف الدورات الشمسية منذ قرن.

وبدلاً من ذلك، تجاوزت الدورة الشمسية (25) الدورة الشمسية (24)، وقد تكون في طريقها لمنافسة بعض الدورات الشمسية الأقوى في القرن العشرين.

وأشارت فلكية جدة إلى أن آخر مرة كانت فيها أعداد البقع الشمسية بهذا الارتفاع، كانت الشمس على وشك إطلاق عواصف الهالوين العظيمة، عام 2003م، والتي تضمنت أقوى توهج شمسي للأشعة السينية تم تسجيله على الإطلاق (X45)، وشوهد الشفق القطبي في أقصى الجنوب، حتى ان الانبعاث الكتلي الاكليلي من التوهج، كان قويا لدرجة انه تم اكتشافه بواسطة المسبار فوياجر، على حافة النظام الشمسي.