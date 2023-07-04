بسبب “حمام سباحة”.. تغريم “نيمار” أكثر من 3 ملايين دولار

فرض مجلس بلدي غرامة باهظة على نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم "نيمار" لبنائه بحيرة "حمام سباحة" في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.

وبلغت قيمة الغرامة، التي فرضها المجلس البلدي في مانغاراتيبا 16 مليون ريال (3.3 مليون دولار)، وذلك وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وفرض المجلس البلدي على "نيمار" 4 غرامات على "مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب".

وأمام "نيمار"، البالغ من العمر 31 عاما، 20 يوماً لاستئناف العقوبة التي تم تحديد مبلغها في بادئ الأمر بخمسة ملايين ريال، أي قرابة مليون دولار.