جيرارد يجهز مفاجاة لجماهير #الاتفاق

كشفت بعض التقارير الصحفية عن خطة ستيفن جيرارد المدير الفني الجديد لفريق الاتفاق فيما يتعلق بميركاتو الصفقات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن جيرارد ناقش إدارة الاتفاق فى تدعيم صفوف الفريق بـ3 صفقات قوية من الدورى الإنجليزى.

وأضافت الصحيفة أن أولى الصفقات المستهدفة من جانب جيرارد لدعم فريق الاتفاق ، هو جوردان هندرسون قائد الريدز الحالي، والذي يتبقي في عقده موسمين داخل أنفيلد.

فيما يعد الجابوني إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي، ثانِ الصفقات المستهدفة من جانب جيرارد لتدعيم الإتفاق، في ظل الإرتباك الكبير حول مستقبله داخل "ستامفورد بريدج".

وأخيرًا ألمحت الصحيفة إلى إمكانية انتقال فيليب كوتينيو لاعب ليفربول السابق، إلى الاتفاق واللعب تحت قيادة زميله ستيفن جيرارد، لاسيما أن مستقبله غامض مع أستون فيلا خلال الوقت الحالى.