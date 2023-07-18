الصحة: إجراء أكثر من 170 ألف عملية جراحية خلال النصف الأول من 2023

أعلنت وزارة الصحة، إجراء أكثر من 170 ألف عملية جراحية روتينية غير حرجة، في مختلف التخصصات الجراحية خلال النصف الأول من عام 2023.

وبينت الوزارة أن العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفيات التابعة لها في جميع مناطق ومحافظات المملكة، قد بلغت 177.744 عملية جراحية، شملت الجراحة العامة كأعلى تخصص في الإنجاز بنسبة 21%، يليها جراحة النساء والولادة بنسبة 13%، ثم جراحة العيون بنسبة 13%.

قوائم الانتظار

وأضافت، أن مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة في المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم، يقوم بالتعاون مع برنامج أداء الصحة، بمتابعة ورصد قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الروتينية، لضمان وصول الخدمة وجدولة العملية خلال 36 يوماً، لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة، أن متوسط المرضى المضافين إلى قائمة الانتظار، يقارب 24000 مريض شهرياً على مستوى مستشفيات الوزارة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن جراحة السمنة وجراحة الأسنان وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة التجميل وجراحة الأطفال، من أعلى التخصصات في قوائم الانتظار.

إقرأ أيضًا:

وزارة الصحة توضح.. من حق المريض وصف الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري

وزارة الصحة تجري 1997 عملية زراعة قوقعة