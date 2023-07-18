باحث سعودي في أمريكا يسجّل إنجازاً في علاج الصرع

توصل الطبيب الباحث الدكتور محمود عاشور المبتعث إلى الولايات المتحدة، إلى 3 نتائج بحثية حديثة، تُعد إنجازاً في مجال الأمراض العصبية وأمراض الصرع، وما يخص الإشارات الفسيولوجية والكهربائية في الدماغ.

ونُشرت أبحاث "عاشور" المبتعث من جامعة جدة في تخصص أمراض الصرع في مستشفى بوسطن للأطفال التابع لجامعة هارفارد، ، المصنف الأول على مستوى الولايات المتحدة، في مجلات علمية محكمة.

باحث سعودي يتوصل إلى 3 نتائج بحثية حديثة

وشملت الأبحاث دراسة علاقة بعض نتائج تخطيط الدماغ لدى الأطفال وبعض أمراض الصرع، ودراسة حالة نادرة لمرض جيني له علاقة بتشوهات خلقية واعتلال بالأوردة الدماغية، وحالة نادرة لمرض هيراياما وعلاقته باعتلال أوردة الدماغ والطرق الجراحية لعلاجها، بحسب ما صرح به "عاشور" لـ"واس".

وذكر "عاشور" أن البحث الأول أجري على 191 مريضاً، و98 طفلاً سليماً بهدف المقارنة، لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى علاقة بعض النتائج الشائعة لتخطيط الدماغ، وبعض أمراض الصرع، وكذلك علاقتها بنتائج الرنين المغناطيسي، وتعريف طبيب الأعصاب بالحالات التي تتطلب إجراء رنين مغناطيسي لاستبعاد بُعد الجلطات والمشاكل التكوينية في الدماغ.

مرض تشوهات الدماغ

فيما بيّن أن البحث الثاني كان عن "علاقة مرض تشوهات الدماغ و المرتبط بالتحول الجيني PIK3CA وجلطات الأوعية الدموية بالدماغ لدى المواليد"، لافتاً إلى أنه توصل إلى الإسهام بتعريف الأطباء بضرورة استبعاد حالات جلطات الأوعية الدموية وعلاجها لدى المواليد المصابين بهذا المرض.

أما البحث الثالث، فقد ركز على علاقة مرض هيراياما وتشوه الأوعية الدموية، وكذلك الطرق الجراحية للعلاج، وتوصل إلى نتائج ذكرت علاقة هذين المرضين النادرين والطرق الجراحية الفعالة.