زميل رونالدو السابق على أعتاب النصر

يقترب أحد اللاعبين الذين زاملوا الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من الانتقال إلى فريقه النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر حسم صفقة واحدة فقط خلال الميركاتو الصيفي الحالي لعام 2023، بالتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من إنتر الإيطالي.

ويواصل "العالمي" سعيه لتقوية صفوف الفريق بعناصر جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل 2023-2024، أملا في تعويض موسمه الماضي المخيب للآمال بعد الخروج بلا أي لقب.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن النصر اقترب من ضم البرازيلي أليكس تيليس، ظهير أيسر مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي زامل رونالدو خلال فترة لعبه للشياطين الحمر لمدة موسم ونصف قبل انضمامه لـ"العالمي".

وأضاف صحفي "سكاي سبورت" أن الاتفاق الشفهي قد تم بين النصر ومانشستر يونايتد للتعاقد مع صاحب الـ30 عاما، ويتبقى فقط توقيع العقود، مشيرا إلى أن النادي السعودي يريد حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد رومانو في تغريدة أخرى على أن أليكس تيليس لن ينضم إلى النصر في صفقة انتقال مجانية، حيث لا يزال يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل إلى يونيو 2024.

وسيحصل مانشستر يونايتد على رسوم مقابل بيع البرازيلي إلى النصر، على أن يتم الاتفاق على المبلغ بعد فحص المستندات اليوم الثلاثاء.

وكان أليكس تيليس قضى الموسم الماضي معارا لفريق إشبيلية الإسباني، وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الأوروبي.

Alex Telles doesn’t join Al Nassr on free transfer. Told Manchester United will get a fee for Brazilian LB 🟡🔵 #MUFC

More clarity on the exact number after documents check today.

Exclusive news confirmed, Telles will go to Saudi league ⤵️🇸🇦 https://t.co/MX7Q2OR7uj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023