عرض الـ7 أضعاف.. سباليتي يصدم الأهلي

اعترف الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لنابولي، إنه تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي لتدريب فريقه.

وارتبط اسم لوتشيانو سباليتي بتولي قيادة الأهلي اعتبارا من الموسم المقبل 2023-2024، بعد رحيله عن نابولي في نهاية الموسم الماضي الذي قاد فيه الفريق لحصد لقب الدوري الإيطالي.

ماذا قال لوتشيانو سباليتي عن عرض الأهلي؟

وقال سباليتي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، دون الكشف عن اسم النادي الذي فاوضه: "نعم تلقيت عرضًا من السعودية، لكن قراري الحالي عدم العمل مع أي نادٍ حتى نهاية العام الجاري".

وأضاف صاحب الـ64 عاما: "أتمتع حاليًا بإجازة خاصة".

تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع لوتشيانو سباليتي

وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي في وقت سابق أن عرض الأهلي لسباليتي شمل منحه ما يتراوح بين 15 و20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان سباليتي يتقاضى 2.8 مليون يورو مع نابولي، ما يعني أن العرض السعودي يساوي أكثر من 7 أضعاف.

ماذا قدم سباليتي مع نابولي؟

وقاد سباليتي فريق نابولي لتحقيق إنجاز تاريخي الموسم الماضي بالظفر بلقب "الكالتشيو" للمرة الأولى منذ 33 عاما.

ورغم حصد اللقب، فضَّل سباليتي الاستقالة عقب البطولة مباشرةً، مؤكدًا أنه سيحتاج إلى راحة إثر موسم شاق، خاضه برفقة النادي الجنوبي.

وسبق لسباليتي أن درب العديد من الأندية الإيطالية، منها إمبولي، سامبدوريا، أودينيزي، إنتر ميلان، وروما الذي حصد معه لقبين في الكأس المحلية، ولقبا في "السوبر الإيطالي".

وبعيدا عن الدوري الإيطالي، قاد سباليتي أيضا فريق زينيت سان بطرسبرج، وحقق معه الدوري الروسي في عامي 2010 و2012.