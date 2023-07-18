بعد ظهور نتائج التحاليل.. الصحة المصرية تحسم اسم المرض الغامض في قنا

أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بيانًا اليوم الثلاثاء، أظهرت خلاله نتائج التقصي الميداني، والتحاليل المعملية للحالات المرضية في نجع سندل، التابع لقرية العليقات بمركز قوص في محافظة قنا جنوب مصر، لتحديد السبب المحتمل للمرض الغامض، الذي أصاب عددا من المواطنين.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه في ضوء قيام فرقها الطبية بتقصي الوضع الوبائي، المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل، وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث، فقد خلُصت النتائج إلى أن الأعراض التي انتشرت بين أهالي القرية، تتشابه مع أعراض فيروسية سببها المياه الملوثة.

المرض الغامض

وأوضح البيان، أن النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية، أظهرت إيجابية بعضها لمرض حمى الضنك "الحمى المؤلمة للعظام"، كما دل فحص اليرقات على وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك والمعروفة باسم الزاعجة المصرية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضة الزاعجة المصرية، حيث ينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة، والتي تتكاثر في أماكن تجمع المياه الراكدة، وتجمعات القمامة والصرف غير المغطى، والخزانات المكشوفة.