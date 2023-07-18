خالد النمر يحذر: قد تحدث ضربة الشمس ليلاً بسبب الإجهاد الحراري

قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إنه لا ينصح بالمشي هذه الأيام ليلاً أو نهاراً، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

اقرأ أيضا| تحذير ونصيحة لمرضى الضغط والقلب والكوليسترول من الدكتور خالد النمر

النمر كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا أنصح بالمشي هذه الأيام ليلاً أو نهاراً، لأن درجة الحرارة لا تقل عن ٤٥ بحالٍ من الأحوال، وقد تحدث ضربة الشمس ليلاً بسبب الإجهاد الحراري".

تابع: "تستطيع ممارسة الرياضة في درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية (غرف مكيفة، مولات، نوادي.. إلخ)".