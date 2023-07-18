جامعة حائل تحذر من حسابات مجهولة تروج لضمان القبول بها مقابل مبالغ مالية

حذرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، من حسابات مجهولة في بعض منصات التواصل الاجتماعي، تروج لضمان القبول مقابل مبالغ مالية، وانتحال بعض أسماء الموظفين والموظفات وتقديم معلومات مضللة من خلال طلب بيانات شخصية بهدف الخداع والإيهام والاحتيال.

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وأكدت جامعة حائل، أن عملية القبول السنوي تتم بكل شفافية من خلال بوابة القبول وقنوات التواصل المعتمدة، ووفقا لإجراءات القبول المعلنة مسبقا، تأمل من الجميع الحذر من الرسائل مجهولة المصدر، ومن الحسابات والمعرفات الوهمية التي لا تمت للحقيقة بصلة، والتي يجب الحذر منها والامتناع عن التعامل معها.

وأعربت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، عن أملها من الجميع عدم مشاركة بيانات الدخول للحسابات الشخصية (اسم المستخدم وكلمة المرور) وتلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة، حيث يمكن متابعة ما تنشره الجامعة بحسابها الرسمي – وحسابات التواصل مع المستفيدين المعتمدة – في منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) وذلك حرصا على حصول أبنائنا المتقدمين على المعلومات والإجابات الصحيحة لاستفساراتهم والحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجههم أثناء فترة التقديم.