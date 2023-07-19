بعد تبرئته من تهم الاغتصاب.. بنجامين ميندي يستأنف مسيرته

عاد الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، ليستأنف مسيرته الكروية بالانضمام إلى ناد جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوقف الظهير الأيسر بنجامين ميندي عن ممارسة كرة القدم لمدة عامين نظرا لاتهامات الاغتصاب التي كانت مُوجهة له، مما دفع مانشستر سيتي لعدم تجديد التعاقد معه.

بنجامين ميندي ينضم إلى لوريان

وأعلن نادي لوريان الفرنسي تعاقده مع بنجامين ميندي مجانا حتى صيف 2025.

وانضم ميندي إلى نادي لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في صفقة لمدة عامين، بعد إطلاق سراحه من مان سيتي هذا الصيف.

ووقع صاحب الـ29 عاما مع لوريان بعد أقل من أسبوع من تبرئته من تهم محاولة الاغتصاب.

وجاء في بيان النادي: "يسر نادي لوريان أن يعلن اليوم التوقيع مع الظهير الأيسر الدولي الفرنسي بنجامين ميندي لمدة موسمين".

وأضاف: "بعد أن استوفى الفحص الطبي التقليدي، جاء بنجامين ميندي لتعزيز صفوف لوريان للموسم الجديد".

وشدد: "ميندي المولود في لوجيمو سيرتدي الرقم 5، وسينضم إلى تدريبات لوريان اليوم الأربعاء".

وفاز ميندي بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، وفاز أربع مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، كما فاز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي مع موناكو.

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، وكان يتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا عند وصوله من موناكو.

وأعلن مانشستر سيتي رحيل ميندي في نهاية شهر يونيو الماضي عندما انتهى عقده، وكانت آخر مرة لعب فيها مع السيتي في أغسطس 2021.

يذكر أن ميندي بكى في الأسبوع الماضي خلال تواجده في محكمة تشيستر كراون بعد تبرأته من هيئة محلفين من تهم الاغتصاب بعد إعادة المحاكمة، وقد ثبتت براءته من جميع الادعاءات التي قدمتها ست سيدات ضده.