بديل ميسي.. ليفربول يصدم الهلال

وجه نادي ليفربول الإنجليزي صدمة إلى نظيره الهلال بشأن رغبة النادي في ضم البديل المناسب لفشل صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الهلال سعى بكل قوة للتعاقد مع ليونيل ميسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن بطل العالم اختار في النهاية الانضمام لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

ودفع الأمر إدارة الهلال للتفكير في خيارات أخرى، جاء على رأسها النجم الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول، الذي يقدم مستويات مميزة مع الريدز منذ انضمامه للفريق قادما من بورتو البرتغالي في يناير 2022.

الهلال يرغب في ضم لويس دياز

وحسبما ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن الهلال يرغب في التعاقد مع لويس دياز خلال الميركاتو الصيفي الجاري بطلب من المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لـ"الزعيم".

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار في البرتغال أن الهلال مستعد لتقديم عرض إلى ليفربول بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع لويس دياز، وسط منافسة مع ناد سعودي آخر -لم يتم الكشف عنه- على ضم اللاعب.

موقف ليفربول من بيع لويس دياز

وكشفت صحيفة "ّذا أتلتيك" الإنجليزية أن ليفربول حسم موقفه النهائي من إمكامية بيع لويس دياز، حيث أبلغ الهلال برفضه قبول أي عرض لبيع اللاعب الكولومبي.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول ينوي رفض أي عروض للويس دياز وسط اهتمام الهلال، مؤكدةً أن النادي لا يهتم ببيع أحد المهاجمين الرئيسيين في الفريق، وأنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن اللاعب مهتم بهذه الخطوة.

ومن المقرر أن يكون صاحب الـ26 عاما جزءًا مهمًا من خطط يورجن كلوب هذا الموسم حيث يتطلع إلى التعافي من موسم 2022-23 الذي أعاقته الإصابات.

جدير بالذكر أن دياز كان قد انتقل إلى الريدز قبل 18 شهرا بحوالي 50 مليون يورو قادمًا من بنفيكا، وحصل على القميص رقم 7 الشهير في وقت سابق من هذا الصيف.

لاعبو ليفربول والدوري السعودي

دياز هو أحدث لاعب في ليفربول يستهدفه الدوري السعودي بعد أن قدم الاتحاد عرضًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للبرازيلي فابينيو، وارتبط جوردان هندرسون قائد الفريق بالانتقال إلى الاتفاق بعدما وافق شفهيًا على الشروط الشخصية.

تم استبعاد فابينيو من قائمة ليفربول التي سافر إلى ألمانيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد، بينما كان هندرسون ضمن البعثة.

في غضون ذلك، وافق هندرسون شفهيًا على عقد مربح لمدة ثلاث سنوات مع نادي الاتفاق الذي يتولى تدريبه أسطورة الريدز ستيفن جيرارد بقيمة تقترب من 700 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن لم يتفق الناديات حتى الآن.

ويقدر ليفربول القيمة المالية لبيع هندرسون بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني، خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع الريدز حتى عام 2025.

جدير بالذكر أن الهلال تعاقد هذا الصيف مع كل من البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف وولفرهامبتون وتشيلسي الإنجليزيين ولاتسيو الإيطالي على الترتيب.