نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي

رأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في جدة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يرأس اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.#اللقاء_التشاوري_الخليجي#واس pic.twitter.com/9yUOLlCTel — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2023

وكان ولي العهد في استقبال أصحاب السمو لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري، علماً بأن اللقاء يأتي بعد 8 أشهر من القمة الخليجية الـ43 في الرياض، فيما يتناول تعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك.

وشارك قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري الثامن عشر قبيل انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

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