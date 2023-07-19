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نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي

19 يوليو 2023 · < 1 minutes
شارك قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري الـ18 قبيل انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

 رأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في جدة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان ولي العهد في استقبال أصحاب السمو لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري، علماً بأن اللقاء يأتي بعد 8 أشهر من القمة الخليجية الـ43 في الرياض، فيما يتناول تعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك.

وشارك قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري الثامن عشر قبيل انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

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