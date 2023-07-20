بوتين يعلن شروطه للعودة إلى اتفاق الحبوب

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الحكومة، عددًا من الشروط من أجل العودة لإلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال بوتين في كلمته خلال الاجتماع الحكومي، إن بلاده مستعدة للتمديد الإضافي بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، ومواصلة إمداد الأسواق العالمية بها، في حال تمت الاستجابة لمطالبها بشكل كامل دون استثناء.

الشروط الروسية للعودة لاتفاق الحبوب

وشدد بوتين، على ضرورة إزالة جميع المعوقات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية، التي تخدم إمدادات الغذاء والأسمدة، وإعادة ربط البنوك الروسية بنظام "سويفت" المصرفي الدولي، فضلًا عن استئناف إمدادات قطع الغيار والمكونات للآلات الزراعية وصناعة الأسمدة لروسيا.

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كما شدد الرئيس الروسي، على ضرورة حل جميع القضايا المتعلقة بتأمين السفن الروسية، وإمدادات التصدير لروسيا، واستئناف جميع الخدمات اللوجستية للإمدادات الغذائية، وضمان الإمدادات دون عوائق من الأسمدة من روسيا والمواد الخام لإنتاجها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدرة بلاده على استبدال الحبوب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الموسم الزراعي الحالي سوف يشهد حصادا قياسيا.

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