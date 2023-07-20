قبل كأس الملك سلمان.. الأندية السعودية تتربع على عرش البطولة العربية

تتسلح الأندية السعودية بأفضلية تاريخية في البطولة العربية للأندية، قبل انطلاق نسخة 2023 تحت مسمى "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال".

وتستضيف المملكة العربية السعودية نسخة 2023 خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 4 أندية من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

ويمثل المملكة العربية السعوية الرباعي الاتحاد، والهلال، والنصر، والشباب.

منافسو الأندية السعودية في البطولة العربية

ويلعب الاتحاد ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الشرطة العراقي، والترجي والصفاقسي التونسيين.

وينافس الهلال في المجموعة الثانية مع كل من السد القطري، والوداد البيضاوي المغربي، والأهلي طرابلس الليبي.

أما النصر والشباب فيتنافسان معًا في المجموعة الثالثة رفقة الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

الأندية السعودية تهيمن على تاريخ البطولة العربية

وأقيمت 29 نسخة من البطولة العربية على مر التاريخ، مع اختلاف مسميات البطولة.

وتعتبر الأندية السعودية هي الأكثر حصدًا للقب على مر التاريخ، إذ توجت بـ8 ألقاب، متفوقًا على الأندية التونسية التي فازت بـ7 ألقاب.

اقرأ أيضا: فيرمينو يسجل.. الأهلي يفوز بـ18 هدفًا على فريق نمساوي (فيديو)

وجاءت ألقاب الأندية السعودية عن طريق الهلال (لقبان) عامي 1994، و1995، والشباب (لقبان) عامي 1992، و1999، والاتفاق (لقبان) عامي 1984، و1988، والأهلي عام 2002، والاتحاد عام 2005.

وبالتالي فإن الهلال والشباب سيسعيان في النسخة المقبلة لحصد اللقب الثالث، للانفراد بصدارة قائمة أكثر الأندية السعودية تتويجًا بلقب البطولة العربية.

أما الاتحاد فيستهدف معادلة الرقم القياسي عن طريق اللقب الثاني، ليتساوى مع كل من الهلال، والشباب، والاتفاق.

من جانبه، يأمل النصر في وضع اسمه ضمن قائمة الأندية السعودية التي تمكنت من التتويج باللقب، إذ لم يسبق له أن فاز بهذه البطولة من قبل.

واستعدت الأندية السعودية بشكل جيد لخوض البطولة العربية عن طريق ضم صفقات عالمية كبرى.

وبينما حصدت الأندية السعودية 8 ألقاب في البطولة العربية، فازت باقي الأندية في قارة آسيا بـ5 ألقاب فقط، ما يبرز السيطرة السعودية على البطولة في القارة.

ويعتبر الاتحاد هو آخر فريق آسيوي تمكن من التتويج باللقب، وكان ذلك عام 2005، حيث إنه من ذلك التاريخ سيطرت الأندية الأفريقية على آخر 8 ألقاب.

من جانبها، تمكنت أندية قارة أفريقيا من الظفر باللقب 16 مرة.