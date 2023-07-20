532 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، عقب أداء مناسك الحج حتى اليوم الخميس 532 ألفًا و450 حاجًا من عدة جنسيات مختلفة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

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وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة، الخاصة بحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 26751 حاجًا.

وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 361647 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين لليوم 26842 حاجا، غادر منهم 24709 حجاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 109 رحلات، وغادر 4107 حجاج من محطة استقبال الهجرة عبر 25 رحلة ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 170800 حاج من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 57٪؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1597 حاجاً.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس الأربعاء، بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، عبر كل المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، لموسم العمرة للعام الجديد 1445هـ.

ونوهت الوزارة، في بيان لها، أنه بإمكان القادمين من خارج المملكة؛ أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، التقديم على طلب إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك عبر هذا الرابط.

كما أكدت الوزارة، على تكامل المجهودات ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء مناسك العمرة.

كما أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، جاهزيته لموسم العمرة 1445، باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة، لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة.

وأفاد التجمُّع بأن 10 مستشفيات و82 مركزاً صحيّاً أنهت الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطط المعدة، كما يعمل مستشفى أجياد للطوارئ على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوّار المسجد الحرام وقاصديه، إضافة إلى ثلاثة مراكز للطوارئ في أروقة الحرم وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.

ويسخّر التجمُّع الصحي الإمكانات كافة لتجهيز الكوادر المدربة والاحتياجات المطلوبة، ويتم استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحيّة، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمات والبرامج الطبية على أعلى مستوى.