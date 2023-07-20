نظمت "البحر الأحمر الدولية"، المطوّرة لوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، حفل تخريج الدفعة الأولى من "برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني" في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

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يأتي هذا البرنامج ضمن اتفاقية لتقديم برامج دعم تدريبية موجهة للكوادر الوطنية البشرية، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، مما يساهم في توظيفهم وانضمامهم للعمل في بيئة "البحر الأحمر الدولية".

وعبَّر جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر الدولية"، عن فخره بالنجاح الباهر الذي حققه كل من البرنامج والطلاب والطالبات في كلمته أمام الخريجين وأولياء أمورهم والحضور، وقال: "نحن نحتفي اليوم بتخريج وتوظيف كفاءات وطنية شابة أطلقنا عليهم لقب جيل السياحة، لأنهم يمثلون أولى بوادر التعليم المهني الاحترافي في مجال السياحة بالمملكة، ويأتي توظيف هذه الدفعة الأولى تزامناً مع افتتاح أول منتجعاتنا في وجهة البحر الأحمر، والوقت الذي نقترب فيه من الترحيب بالضيوف الأوائل في منتجع سيكس سينسز الكثبان الجنوبية، ومنتجع سانت ريجيس البحر الأحمر، ومنتجع نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف، بالإضافة إلى افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي للرحلات الداخلية خلال الأشهر المقبلة".

من ناحيته أشاد تركي الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، بالشراكة مع "الدولية"، والتي كان تخريج دفعة "جيل السياحة" من أولى ثمارها، وقال: "أسهمت هذه الشراكة في تدريب وتأهيل 430 شاب وشابة في مسارات الطاقة المتجددة وخدمات المطار والضيافة والتقنية، بالإضافة إلى ورش العمل الخاصة بالإرشاد المهني".

وأوضح مدير الصندوق أنه تم رفع عدد المستفيدين من الشراكة إلى 1500 سعودي وسعودية، وإضافة تخصصات نوعية جديدة تغطي كافة مجالات ومشاريع الشركة؛ بقيمة إجمالية تتجاوز 120 مليون ريال، لافتًا إلى أنه تم تخصيصها للاستثمار في تأهيل ودعم توظيف شباب وبنات الوطن في مشروعات الشركة وبما يخدم قطاع السياحة.

وأشار الجعويني إلى إطلاق الصندوق مؤخرًا لاستراتيجيته الجديدة في إطار جهوده الداعمة لرحلة التغيير؛ وتطوير برامج التدريب والتوظيف والتمكين؛ وتحسين كفاءة سوق العمل؛ بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني.