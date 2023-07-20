مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة جيرا اليابانية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودية، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "جيرا" اليابانية.

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وأوضح الصندوق بحسب ما جاء على صفحته في موقع "تويتر"، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، واستكشاف فرص التطوير لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

جدير بالذكر أن الصندوق وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة "إنجي" أيضاً لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المملكة، وذلك بهدف البحث عن فرص تُسهم في تعزيز مسيرة التحول في قطاع الطاقة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، قال إن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، وستعمل الشركات اليابانية على توسيع مشاريعها في السعودية.

وتابع خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية - اليابانية، على هامش زيارته الأخيرة إلى المملكة: "سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات".

وأضاف أن زيارتي تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، وسنعمل مع المملكة على تعزيز قطاع الطاقة.

وأكد أننا ملتزمون بتعزيز الاستثمارات المشتركة مع السعودية، وسندعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة، ونحرص على أن تكون السعودية وجهة لنا في قطاع التعدين.

وأوضح أن المملكة تعد شريكا استراتيجيا مهما لليابان والتعاون بين البلدين يتقدم في مجالات مختلفة، ونتطلع إلى رؤية المملكة 2030 تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تسير بخطوات متسارعة.

وأكد الحرص على التعاون مع السعودية لتصبح وجهة لقطاع التعدين لا سيما أنها تمتلك الكثير من المزايا ومصادر المعادن والطاقة والكثير من القدرات الأخرى، فضلاً عن التقنيات المتطورة التي يمكن تسخيرها في تلك القطاعات.

قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة، يرافقه خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين، بزيارةٍ للناقلة "سويسو فرونتير"، التابعة لشركة كاواساكي اليابانية، التي ترسو، حالياً، في ميناء جدة الإسلامي، وهي أول ناقلة بحرية في العالم تُعد لنقل الهيدروجين المسال.

واطلع وزيرا الطاقة والاستثمار، على التقنيات المبتكرة التي استُخدمت في بناء الناقلة، بحسب بيان لوزارة الطاقة.

وتركّز المملكة، ضمن جوانب أخرى، على إنتاج الهيدروجين، الذي يشكّل أحد مصادر الطاقة النظيفة، ضمن خطط المملكة الرامية لتحقيق الريادة على المستوى الدولي، في قطاع إنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف.

يذكر أن المملكة واليابان، أطلقتا مبادرة "منار" للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، وذلك أثناء زيارة رئيس وزراء اليابان للمملكة مؤخراً.

يشار إلى أن شركة كاواساكي كانت قد نجحت، من خلال الناقلة "سويسو فرونتير"، في إتمام أول عملية نقل لشحنة هيدروجين في العالم، في فبراير من عام 2022م، حيث نقلت الشحنة من أستراليا إلى اليابان.